В ЛНР рассказали о заградотрядах в украинских войсках

Представитель НМ ЛНР Филипоненко: желающим уйти в ЛНР бойцам ВСУ препятствуют заградотряды

Украинским военным, желающим перейти на территорию Луганской народной республики (ЛНР), препятствуют заградотряды. Об этом официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что ежедневно небольшие группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят на связь с подразделениями Народной милиции и просят, в частности, предоставить им возможность безопасного выхода на подконтрольную ЛНР территорию.

«Однако все чаще мы получаем информацию о том, что на той [подконтрольной ВСУ] территории продолжают действовать некие заградотряды — то есть подразделения, которые планируют сдаваться в плен, они определяются местными органами контрразведки Вооруженных сил Украины и точно так же на месте уничтожаются в назидание всем остальным», — отметил Филипоненко.

Ранее в НМ ЛНР сообщали, что украинские военные в Лисичанске были взяты в оперативное окружение. До этого помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев заявлял, что в Горском и Золотом под Лисичанском были окружены около 1300 военнослужащих ВСУ и наемников.