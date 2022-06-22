Захарова выразила надежду на скорое признание республик Донбасса США

Захарова выразила надежду, что США не будут затягивать с признанием республик Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что США не будут затягивать с признанием республик Донбасса. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный. Ну про кадры — вообще не говорю», — сказала она.

Захарова также рассказала о смене адреса дипломатической миссии США в России. «Теперь дипломатическая миссия Соединенных Штатов Америки располагается по адресу: город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9. (...) Всем желающим могу посоветовать: по новому адресу пишите письма», — отметила она.

Ранее в Москве территорию у посольства США официально переименовали в площадь Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Старый адрес зданий аннулировали — до этого дипломатическая миссия находилась в Большом Девятинском переулке.