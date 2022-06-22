Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова выразила надежду на скорое признание республик Донбасса США

Захарова выразила надежду, что США не будут затягивать с признанием республик Донбасса

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что США не будут затягивать с признанием республик Донбасса. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный. Ну про кадры — вообще не говорю», — сказала она.

Захарова также рассказала о смене адреса дипломатической миссии США в России. «Теперь дипломатическая миссия Соединенных Штатов Америки располагается по адресу: город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9. (...) Всем желающим могу посоветовать: по новому адресу пишите письма», — отметила она.

Ранее в Москве территорию у посольства США официально переименовали в площадь Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Старый адрес зданий аннулировали — до этого дипломатическая миссия находилась в Большом Девятинском переулке.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на украинском заводе
Мужчина с двумя ножами напал на прохожих возле храма в Москве
Россиянам предложили покупать одежду на рынках
Названа основная проблема отстающих в мусорной реформе регионов
Сопоставимая с размерами Чиксулуба комета пролетит рядом с Землей
Захарова прокомментировала «высокомерную ноту» Британии по осужденным наемникам
Таиланд экстрадировал гражданина России Украинского в США
В России решили изменить тарифы на ОСАГО из-за подорожания запчастей
Российская авиация уничтожила украинский «Бук-М1» в ДНР
В ЛНР заявили об окружении украинских военных под Лисичанском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.