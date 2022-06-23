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Влюбленные познакомились в девять месяцев и решили пожениться спустя 22 года

Plymouth Live: британцы познакомились в яслях и решили пожениться спустя 22 года

Фото: Unsplash

Познакомившиеся в яслях британцы нашли друг друга в соцсетях и решили пожениться 22 года спустя. Об этом сообщает Plymouth Live.

История любви 22-летних Джесс Пик и Джо Мэтьюса началась больше 20 лет назад. Родители британцев отдали их в одни и те же ясли в девять месяцев, а затем одногруппники попали в один детский сад. В четыре года Мэтьюс влюбился в Пик, сделал ей предложение, и влюбленные сыграли свадьбу понарошку.

После детского сада британцы пошли в разные школы и потеряли связь на 14 лет, пока однажды Мэтьюс не нашел Пик в социальной сети. Когда старые знакомые встретились, они поняли, что между ними по-прежнему есть связь, и им так же хорошо вместе, как в детском саду. «Когда я снова встретилась с родителями Джо, это тоже было похоже на воссоединение. Мы посмотрели все старые кассетные видеозаписи Джо и поняли, что где бы ни был, я всегда была рядом», — рассказала Пик.

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В августе прошлого года Мэтьюс снял номер в высотке, расстелил красную ковровую дорожку, разбросал лепестки роз и повесил на стенах совместные фотографии с Пик, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Девушка согласилась стать его женой, и теперь пара планирует свадьбу.

Ранее сообщалось, что тамада из Краснообска, Новосибирская область, провела свадьбу пары, а спустя год вышла замуж за жениха и счастливо живет с ним уже 11 лет. С годами любовь супругов только крепнет.

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Евгения Черкасова
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