Девушка влюбилась мужчину на 33 года старше и переехала в особняк

Daily Mirror: 23-летняя девушка влюбилась в 56-летнего мужчину и переехала в особняк

В Великобритании 23-летняя девушка влюбилась в мужчину старше нее на 33 года и переехала из скромной квартиры в особняк с 11 спальнями. Об этом сообщает Daily Mirror.

Аллана Люк рассказала, что познакомилась с 56-летним Джеффом Винном после того, как увеличила возрастной диапазон в приложении для знакомств. Она настроила фильтр так, чтобы ей показывали мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Люк объяснила, что устала от незрелых ровесников и захотела отношений с взрослым и ответственным мужчиной. Буквально через день после изменения настроек она пошла на свидание с Винном.

После второй встречи новые знакомые больше не расставались. «Мы сразу же нашли общий язык, и на следующей неделе после знакомства я поехала к нему в замок. Я даже не замечала, что Джефф старше. Он приготовил прекрасное рагу из оленины, и мы выпили бутылку шампанского», — вспомнила девушка.

Роман развивался стремительно, и вскоре влюбленные съехались. Люк стала жить в особняке Винна в компании его детей — 23-летней дочери и 21-летнего сына. Девушка призналась, что отпрыски избранника воспринимают ее как очередную охотницу за деньгами их отца, но это, как она уверяет, не так.

«Я искал кого-то, кто был бы красив как снаружи, так и внутри. Я нашел все это в Аллане и сразу же понял, что это нечто большее, чем просто интрижка», — сказал Винн. Он добавил, что недоброжелатели, которые обращают внимание на разницу в возрасте, просто ему завидуют.

Ранее сообщалось, что девушка бросила парня ради отношений с мужчиной на 31 год старше нее, столкнулась с непониманием и критикой окружающих, но ни разу не пожалела о своем решении. «Мальчикам моего возраста не хватало эмоциональной зрелости, финансов и желания вкладываться в развитие отношений», — призналась она.