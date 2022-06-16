21-летняя девушка бросила парня ради 52-летнего мужчины и не пожалела

Metro: девушка бросила парня ради отношений с мужчиной на 31 год старше нее

Девушка бросила парня ради отношений с мужчиной на 31 год старше нее, столкнулась с непониманием и критикой окружающих, но ни разу не пожалела о своем решении. Об этом сообщает Metro.

21-летняя Клэр Паради рассказала, что познакомилась с 52-летним Скоттом Медли в спортивном зале. Девушка устроилась в зал администратором, а Медли работал персональным тренером. На тот момент они оба состояли в отношениях, но, несмотря на это, отчетливо ощутили взаимное притяжение.

Вскоре Паради рассталась с молодым человеком и сразу же записалась на тренировки к Медли. Между ними возникли чувства, и мужчина оставил свою партнершу ради отношений с коллегой.

«Мальчикам моего возраста не хватало эмоциональной зрелости, финансов и желания вкладываться в развитие отношений», — призналась Паради. Пара столкнулась с осуждением со стороны близких и знакомых. По словам девушки, ее нередко принимают за содержанку, а Медли обвиняют в растлении несовершеннолетних, хотя его избранница уже взрослая.

Девушка заключила, что в Медли ее привлекает опытность в сексуальном плане, умение выражать чувства и соблюдать личные границы партнера.

Ранее сообщалось, что пара из Колорадо, США, пожаловалась на критику из-за 20-летней разницы в возрасте. 34-летняя модель Кэт Лайонс Берг познакомилась с 55-летним отставным военным Робрехтом Бергом в 2019 году на выставке, посвященной научной фантастике.

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