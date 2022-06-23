В популярной курортной стране Европы прокомментировали обвинения в русофобии

Tez Tour Греция: от российских туристов не поступало обращений об агрессии в стране

В туристические компании в Греции не поступило ни одного обращения от российских туристов об актах агрессии или проявлениях негативных настроений со стороны местного населения. Обвинения в русофобии прокомментировал порталу «Турдом» директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

Он ответил, что популярная курортная страна Европы по-прежнему остается дружелюбной и гостеприимной для путешественников из России. По словам эксперта, отдых в Греции для россиян сейчас безопасен и комфортен.

В подтверждение своего заявления он привел данные опроса общественного мнения, согласно которому практически 70 процентов граждан Греции хорошо относятся к России. Кроме того, консульство страны продолжает выдавать россиянам визы.

В туристической отрасли заявили, что туристы не жалуются на притеснения со стороны местных жителей. При этом россияне сообщают о более тщательном досмотре на границе, отмечая, что все проходит «культурно и вежливо».

Ранее в российском МИД заявили, что Греция перестала быть страной, безопасной для отдыха граждан. В частности, в ведомстве рассказали «о фактах дискриминации и даже прямой агрессии».