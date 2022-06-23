Блогерша показала «одежду верности» поехавшего отдыхать без нее возлюбленного

Бойфренд блогерши Бетани Эннимей решил в знак верности носить на отдыхе футболку с ее фото

Блогерша Бетани Эннимей показала, какую «одежду верности» решил носить бойфренд, который уехал отдыхать без нее. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что была немного взволнована тем, что ее возлюбленный вместе с друзьями отправился на Крит. Однако, по словам инфлюэнсерши, избраннику удалось ее успокоить. Так, он прислал Эннимей селфи, где позировал в футболке, на которой было напечатано ее фото в бикини с подписью «Я люблю свою девушку». Юзерша отметила, что в таком виде ее возлюбленный посетил один из местных клубов. Кроме того, она продемонстрировала кадры из данного заведения, где мужчина отстраняется от танцующей рядом незнакомки.

Другие пользователи назвали указанный поступок милым, отметив, что автору видео повезло в личной жизни. «Вот это преданность. Очень мило», «Сразу дает другим понять», «Отличный пример того, на что может пойти парень ради девушки, если захочет. Это хороший знак», — прокомментировали они.

В сентябре 2019 года пользователи портала Reddit перечислили способы сохранить девственность своих детей до достижения ими 25-летнего возраста. Так, некоторые предположили, что детей спасут от чужих ухаживаний дурацкие прически, некрасивая одежда или пояс верности.