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В Кремле ответили на вопрос об упразднении границ России и Украины в Запорожье

Песков заявил, что об упразднении границ между Россией и Украиной в Запорожье речи не идет

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Речь об упразднении границ между Россией и Украиной в Запорожье не идет. Так ответил на соответствующий вопрос журналиста пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 23 июня, ТАСС.

Представитель президента России прокомментировал соответствующее высказывание представителя военно-гражданской администрации Запорожской области, предположив, что, «по всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса».

С призывом упразднить государственную границу между регионами юга Украины и Россией ранее выступил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он сравнил ее с Берлинской стеной, напомнив, что немцы не проводили референдум, а просто снесли Берлинскую стену и стали жить в едином государстве.

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Игорь Дмитров
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