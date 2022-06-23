В Кремле ответили на вопрос об упразднении границ России и Украины в Запорожье

Песков заявил, что об упразднении границ между Россией и Украиной в Запорожье речи не идет

Речь об упразднении границ между Россией и Украиной в Запорожье не идет. Так ответил на соответствующий вопрос журналиста пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 23 июня, ТАСС.

Представитель президента России прокомментировал соответствующее высказывание представителя военно-гражданской администрации Запорожской области, предположив, что, «по всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса».

С призывом упразднить государственную границу между регионами юга Украины и Россией ранее выступил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он сравнил ее с Берлинской стеной, напомнив, что немцы не проводили референдум, а просто снесли Берлинскую стену и стали жить в едином государстве.