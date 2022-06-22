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В Запорожье призвали упразднить границу с Россией

Член ВГА Запорожья Рогов призвал упразднить границу между регионами юга Украины с Россией

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал упразднить государственную границу между регионами юга Украины и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов сравнил границу с Россией с Берлинской стеной и привел данные, согласно которым, у 60-68 процентов жителей Восточного Берлина и ГДР были родственники в Западном Берлине и ФРГ. «На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. Соответственно, этой границы не должно быть», — заявил он.

Он напомнил, что немцы не проводили референдум, а просто снесли Берлинскую стену и стали жить в едином государстве. «Мы ничем не хуже немцев», — подчеркнул Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что сухопутный коридор, запущенный ранее через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга страны, безопасен, поскольку на данный момент на указанных территориях не ведутся военные действия. По этой причине он призвал к открытию второго подобного транспортного пути с Россией — через Запорожье, Харьков и Днепр.

Ударная волна


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Марина Совина
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