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Звезда Comedy Woman раскрыла отношение к разделению юмора на мужской и женский

Экс-участница Comedy Woman Борщева выступила против разделения юмора на мужской и женский

Кадр: Русское Радио / YouTube

Российская актриса, экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что выступает против разделения юмора на мужской и женский. Свое отношение к выделению двух видов юмора она раскрыла в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Запись интервью доступна на YouTube.

«Я против того, чтобы разделять [юмор на] женский и мужской. Потому что просто есть темы, которые ближе женщинам и ближе мужчинам», — отметила бывшая звезда Comedy Woman.

Также Борщева рассказала о роли юмора в ее браке. По словам актрисы, шутки помогают ей избегать конфликтов с мужем, фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. «Если вы чувствуете, что [в отношениях] назревает конфликт, посмейтесь над этой ситуацией, не над человеком, потому что человек может обидеться, а именно конкретно над ситуацией», — посоветовала она.

Ранее Борщева высказалась о провокациях из зала. Экс-участница Comedy Woman призналась, что не знает, как реагировать в таких случаях.

Борщева вышла замуж за Юшкевича в 2005 году. Супруги воспитывают двух дочерей — Марту и Уму.

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Евгения Наумова
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