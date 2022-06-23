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В США рассказали о «яростном» охотнике за подводными лодками

TNI: фрегаты класса Constellation станут главным противолодочным средством ВМС США

Изображение: U.S. Navy

Военно-морские силы (ВМС) США выделили 537 миллионов долларов на строительство третьего фрегата класса Constellation, который назвали «яростным» охотником за подводными лодками. Корабли этого типа станут главным противолодочным средством ВМС США, пишет The National Interest.

В основе Constellation лежит конструкция франко-итальянских фрегатов типа FREMM. Для соответствия требованиям ВМС США проект изменили. Американские фрегаты получат измененную носовую часть и новый гребной винт, который снизит акустическую заметность корабля. Также фрегаты получат удлиненный корпус.

Фрегаты класса Constellation предназначены для охоты на подводные лодки противника. Корабли могут действовать независимо и в составе групп. Вооружение фрегатов позволяет поражать надводные, подводные и воздушные цели.

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Американский фрегат получит радар Enterprise Air Surveillance Radar (EASR), боевую информационно-управляющую систему Aegis и средства радиоэлектронной борьбы. В состав вооружения корабля войдет установка Mk 41, которая сможет нести противокорабельные и зенитные ракеты, а также артиллерийские установки.

В мае Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США опубликовала видео с уничтожением корабля бомбой GBU-31 в рамках испытаний. Оборудование Joint Direct Attack Munition (JDAM) позволило истребителю уничтожить движущуюся цель.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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