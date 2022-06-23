Строительству жилья в России предрекли спад

«Северсталь Дистрибуция» предрекла спад строительства жилья в России на 20-25 процентов

К концу второго-третьего квартала 2022 года темпы строительства жилья в России могут упасть на 20-25 процентов относительно аналогичных периодов в прошлые годы. Такую судьбу рынку недвижимости предрекли в «Северсталь Дистрибуция», пишет РИА Новости.

По словам директора по продажам компании Владислава Палицина, подобная динамика затронет многие сферы малого бизнеса. «Безусловно, это сказывается на наших клиентах, большой пул клиентов, производящих металлические двери, те кто производят металлические радиаторы. Поэтому тенденции этих ниш совсем не радужные», — отметил эксперт.

Специалист уточнил, что его прогноз основан на сравнении темпов строительства и условий по ипотеке. Однако Палицин не исключает, что тенденция может измениться. Эксперт также напомнил, что «Северсталь» прежде всего ориентирована на внутренний спрос — в последние годы она работала над развитием российского рынка. Палицин убежден, что это позволит компании быстро адаптироваться под новые условия.

Ранее эксперты спрогнозировали, что снижение ставки по льготной ипотеке до семи процентов годовых будет стимулировать строительство жилья в России. По словам специалистов, более низкий процент по кредитам позволит избежать прерывания строительных циклов.