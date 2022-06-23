В ЛНР сообщили о взятии двух населенных пунктов

НМ ЛНР сообщила о взятии под контроль Горского и Золотого

Подразделения Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) взяли под контроль два населенных пункта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

Как сообщил корреспондент издания, силы НМ ЛНР взяли под свой контроль города Горское и Золотое.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что в Горском и Золотом были окружены около 1300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников.