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ВСУ потеряли контроль над двумя населенными пунктами под Лисичанском

Генштаб ВСУ признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал потерю контроля над двумя населенными пунктами под Лисичанском. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Штупун, передает ТАСС.

По его словам, украинские войска потеряли контроль над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, расположенными южнее Лисичанска и севернее городов Горское и Золотое.

22 июня Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) сообщила, что украинские военнослужащие в Лисичанске были взяты в оперативное окружение.

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