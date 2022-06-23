В ДНР раскритиковали практику обмена пленных с Украиной

Ходаковский раскритиковал практику обмена пленных российских солдат на украинских боевиков

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале раскритиковал участившуюся практику обмена пленных российских солдат на боевиков украинского формирования «Азов».

По его мнению, военнослужащие не вспоминают про политику, когда их друзья и близкие попадают в плен, их «захлестывает желание» спасти захваченного противником солдата любой ценой. Подобная практика, считает Ходаковский, связана с тем, что военные хотят вызволить сослуживцев не только из-за дружбы, но и с заделом на будущее, так как подобная ситуация может произойти и с ними.

«Теперь, когда мы так много прочитали про обмен кого-то на этого полумужика с женским именем, мы особенно остро ждем продолжения этой практики, только теперь в отношении наших солдат и офицеров. И напомню две позиции: в плен попадают чаще от безвыходности, чем от малодушия, а что касается обменного фонда, то и кроме азовцев нам есть, на кого менять», — заключил он.

Как предполагает «Московский комсомолец», политик под «полумужиком с женским именем» имеет в виду бывшую участницу батальона «Азов» Юлию Паевскую (позывной Тайра), которую, по словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, обменяли на «очень серьезных» людей.

Позже появились сообщения, что Паевскую обменяли на сына заместителя представителя главы Чечни в Крыму Мурада Саидова — Адама Гриценко, однако глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг эти сведения. «Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — заявил он.

В мае Народная милиция (НМ) ДНР взяла в плен Паевскую, которая попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным СМИ, для этого она притворилась матерью детей, чьих родителей убила.