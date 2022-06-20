Кадыров опроверг обмен Тайры из «Азова» на сына чеченского чиновника
Глава Чечни Рамзан Казыров опроверг обмен бывшей участницы украинского националистического формирования «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра) на сына заместителя представителя главы Чечни в Крыму Мурада Саидова — Адама Гриценко. Об этом глава российского региона написал в своем Telegram-канале.
«Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — заявил он.
Ранее 18 июня первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов подтвердил обмен бывшей участницы батальона «Азов». По его словам, Паевскую обменяли на «очень серьезных» людей.
В мае сообщалось, что Народная милиция (НМ) ДНР взяла в плен Паевскую, которая попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным СМИ, для этого она притворилась матерью детей, чьих родителей убила.