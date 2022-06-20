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Кадыров опроверг обмен Тайры из «Азова» на сына чеченского чиновника

Кадыров опроверг обмен бывшей участницы «Азова» Тайры на сына зампреда главы Чечни в Крыму

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Казыров опроверг обмен бывшей участницы украинского националистического формирования «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра) на сына заместителя представителя главы Чечни в Крыму Мурада Саидова — Адама Гриценко. Об этом глава российского региона написал в своем Telegram-канале.

«Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — заявил он.

Ранее 18 июня первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов подтвердил обмен бывшей участницы батальона «Азов». По его словам, Паевскую обменяли на «очень серьезных» людей.

В мае сообщалось, что Народная милиция (НМ) ДНР взяла в плен Паевскую, которая попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным СМИ, для этого она притворилась матерью детей, чьих родителей убила.

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Игорь Дмитров
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