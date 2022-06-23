Кардиолог раскрыл подробности об инфаркте Шатунова

Кардиолог Ашихмин заявил о повреждении всей стенки сердца при инфаркте, как у Шатунова

Вероятность смерти при трансмуральном инфаркте выше, чем при других его типах, заявил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. Подробности об инфаркте, в результате которого умер певец Юрий Шатунов, специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее директор бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадия Кудряшов сообщил «Ленте.ру» о том, что исполнитель скончался в Москве после инфаркта. По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», врачи диагностировали у певца острый трансмуральный инфаркт миокарда.

«Трансмуральный инфаркт — это значит, что вся стенка сердца повреждена, это глубокий инфаркт на всю длину, при котором шанс выжить меньше», — описал заболевание кардиолог.

В России от инфаркта умирают порядка 100 тысяч человек в год, однако в последнее время ситуация с развитием сосудистых центров намного улучшилась, подчеркнул Ашихмин.

«У нас сейчас при инфаркте очень хорошие шансы в Москве. Нужно стентировать или проводить шунтирование — все индивидуально в отличие от каждой ситуации. Бывает внезапная сердечная смерть — когда это происходит в течение первого часа, тогда помочь намного сложнее», — поделился кардиолог.

Юрий Шатунов скончался ночью в машине скорой помощи. Ему было 48 лет. Главврач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов сообщил, что исполнитель был доставлен друзьями в Домодедовскую центральную городскую больницу 22 июня в 23:30 в состоянии клинической смерти.