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Главврач рассказал о реанимации Юрия Шатунова

Главврач Домодедовской ЦРБ: друзья привезли Шатунова в состоянии клинической смерти
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Яворская Яна / PhotoXPress

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов был доставлен друзьями в Домодедовскую центральную городскую больницу 22 июня в 23:30 в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил «Звезде» главный врач медучреждения Андрей Осипов.

«В течение полутора часов врачи оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — рассказал он.

Ранее источники «Ленты.ру» сообщили о смерти Шатунова, эту информацию подтвердил директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

Собеседники «Ленты.ру» также рассказали, что 22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы.

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Варвара Кошечкина
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