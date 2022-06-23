В ЛНР сообщили о закреплении сил республики на шахте «Карбонит» в Золотом

В НМ ЛНР сообщили, что силы республики закрепились на шахте «Карбонит» в Золотом

Силы Луганской народной республики (ЛНР) закрепились на шахте «Карбонит» в городе Золотое. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он добавил, что подразделения НМ ЛНР также вошли в населенный пункт Горское.

Ранее стало известно, что силы республики и ВС России взяли под свой контроль города Горское и Золотое. По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, находящиеся там украинские военные «уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен».

Военнослужащие Народной милиции уже начали зачистку Горского от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что пехота двигается вдоль улиц и проверяет дома на наличие неприятеля и не встречает серьезного сопротивления.