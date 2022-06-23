Международная федерация плавания согласовала проведение ЧМ в Казани

Международная федерация плавания (FINA) согласовала проведение чемпионата мира в Казани

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти в Казани в декабре текущего года, состоится в столице Татарстана в 2026-м. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра спорта России Андрей Федоров.

По его словам, Республика Татарстан и Всероссийская федерация плавания провели переговоры с Международной федерацией плавания (FINA), которая согласовала перенос. Также уточняется, что уплаченный российской стороной взнос за право принять турнир в 2022 году пойдет в зачет грядущих соревнований.

В марте FINA приняла решение лишить Казань права проведения турнира. Соревнования, которые пройдут с 17 по 22 декабря, перенесены в Мельбурн.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Россию также лишили права проведения крупных международных соревнований. В некоторых видах спорта, таких как теннис, велоспорт, автоспорт и шахматы, россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.