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Стало известно о боях в южных пригородах Лисичанска

НМ ЛНР продолжает наступление на южные пригороды Лисичанска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) продолжает наступление на южные пригороды Лисичанска. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, в настоящий момент подразделения НМ ЛНР ведут бои в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Отмечается также, что силы республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится неподалеку от Волчеяровки.

Ранее стало известно, что НМ ЛНР взяла под контроль находящиеся южнее Лисичанска города Горское и Золотое, где до этого были окружены около 1300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников.

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Алевтина Запольская
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