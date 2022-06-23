Стало известно о боях в южных пригородах Лисичанска
НМ ЛНР продолжает наступление на южные пригороды Лисичанска
Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) продолжает наступление на южные пригороды Лисичанска. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По информации агентства, в настоящий момент подразделения НМ ЛНР ведут бои в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Отмечается также, что силы республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится неподалеку от Волчеяровки.
Ранее стало известно, что НМ ЛНР взяла под контроль находящиеся южнее Лисичанска города Горское и Золотое, где до этого были окружены около 1300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников.