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Стало известно о наследстве Пьера Нарцисса

«Вокруг ТВ»: певец Пьер Нарцисс владел недвижимостью в Москве и виллой в Санта-Монике

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец Пьер Нарцисс оставил после себя квартиру в Москве, а также, по неподтвержденным данным, виллу в Санта-Монике. Информацию о наследстве умершего артиста раскрыло издание «Вокруг ТВ».

Квартиру в Москве Нарцисс приобрел несколько лет назад в браке с певицей Валерией Калачевой, с которой развелся в 2017 году. Позже певец отремонтировал объект в классическом стиле.

Особняк в Санта-Монике артисту нашли для съемок клипа, а после их окончания он якобы решил приобрести его. Некоторые коллеги Нарцисса предполагали, что разговоры о приобретении особняка были пиар-ходом для привлечения внимания к клипу. Общая стоимость имущества скончавшегося артиста в данный момент остается неизвестной.

Помимо недвижимости, наследством считаются и исключительные права на песни, которые написал Пьер Нарцисс. Претендовать на них и на объекты недвижимости смогут 16-летняя дочь артиста, его бывшая жена, а также родители.

Певец Пьер Нарцисс скончался в среду 22 июня в Москве в результате осложнений в ходе операции на почках. Ему было 45 лет.

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Полина Кислицына
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