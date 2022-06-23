Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против России

Великобритания ввела новые санкции против России на фоне спецоперации Москвы на Украине. Об этом сообщило британское правительство, передает ТАСС.

В кабмине заявили, что Лондон запрещает ввозить в Россию свою валюту — фунты стерлингов, а также власти запретили вывозить из Британии в РФ банкноты стран Евросоюза. Кроме того, новые ограничения коснулись технологий и товаров нефтепереработки.

Соединенное Королевство запретило поставлять в Россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с работой в море, с нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критические промышленные технологии.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала, что Лондон продолжит вводить новые санкции против России до тех пора, пока она не выведет войска с Украины. Она добавила, что Британия продолжит поставлять Украине оружие, а также поддерживать попытки страны «вытеснить Россию со своей территории».