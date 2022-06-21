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Глава МИД Британии пообещала продолжить вводить санкции против России

Глава МИД Британии Трасс пообещала вводить санкции против России до вывода войск с Украины

Фото: Hannah McKay / Reuters

Великобритания продолжит вводить новые санкции против России до тех пора, пока она не выведет войска с Украины, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы продолжим вводить санкции и отказываться от импорта товаров из РФ до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои войска с Украины», — указала она. Трасс добавила, что Британия продолжит поставлять Украине оружие, а также поддерживать попытки страны «вытеснить Россию со своей территории».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с Великобританией отсутствует «поле для маневров». По его словам, причина в том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс открыто заявляют о необходимости «поставить Россию на колени».

17 июня канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие для снятия санкций с России. Он заявил, что ЕС не отменит антироссийские ограничительные меры, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. Шольц также указал, что Украине нельзя навязывать мир.

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Алина Гончарова
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