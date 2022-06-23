Норвегия увеличит поставки газа в Европу

Министерство нефти и энергетики Норвегии заявило о скором увеличении поставок газа в ЕС

Норвегия и Евросоюз (ЕС) договорились об усилении энергетического сотрудничества — страна пообещала увеличить поставки газа в регион, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз норвежского министерства нефти и энергетики.

«ЕС и Норвегия будут еще теснее сотрудничать в области энергетики. Стороны договорились активизировать работу с целью увеличения поставок норвежского газа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказано в заявлении ведомства. Упомянутые договоренности были достигнуты на встрече министра нефти и энергетики Норвегии Терье Осланда и заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

Министерство указало, что Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе, что делает ее роль в энергобезопасности региона особенно значимой. Компании на норвежском континентальном шельфе работают с очень большой мощностью — прогнозируется, что объем поставляемого газа увеличится примерно на 100 тераватт-час с 2021-го по 2022 год.

Стороны также обсудили детали энергетического перехода — увеличение доли возобновляемых источников в производстве энергии. В частности, Осланд и Тиммерманс затронули вопросы использования водорода, морского ветра, а также улавливания и хранения углерода. Тем не менее, по заявлению норвежского министра, ЕС и Норвегия все еще имеют общий интерес в развитии нефтяного сектора, что позволит стране стать крупным экспортером нефти и газа и после 2030 года.

Ряд европейских стран в последнее время столкнулись с сокращением поставок газа из России. По словам Тиммерманса, газ стал поступать в меньших объемах в 12 государств. Для некоторых стран сокращение поставок связано с отказом платить за топливо по новой схеме, другие стали получать меньше газа из-за технических трудностей газопровода «Северный поток». «Газпром» заявил о невозможности поставлять прежние объемы газа, так как Канада не вернула ему из ремонта газоперекачивающие агрегаты, на этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня сократилась на 40 процентов.