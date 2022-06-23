Зеленский анонсировал реформу украинской армии

Президент Украины Зеленский допустил переход страны к израильской модели армии

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал реформу армии, допустив переход к израильской модели. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, власти страны рассматривают вариант призыва молодежи по примеру Израиля, когда годных к службе граждан отправляют в армию до получения высшего образования. «Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», — сказал глава государства, общаясь по видеосвязи с израильскими студентами.

Президент подчеркнул, то система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих изменятся. Подход будет изменен и для студентов, добавил он. При этом Зеленский не уточнил, будут ли на Украине призывать на срочную службу женщин, как это принято в Израиле.