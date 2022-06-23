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Россия начала вытеснять Ирак с азиатского нефтяного рынка

Bloomberg: в Азии начали предпочитать дешевую российскую нефть иракской

Фото: Ali Mukarrem Garip / Getty Images

Из-за больших скидок на российскую нефть азиатские покупатели начали отдавать предпочтение России вместо Ирака, пишет Bloomberg.

Основными покупателями иракской нефти были Китай и Индия, но теперь они нарастили поставки сырья из России. Нефть Basrah Medium и Heavy являются двумя основными сортами нефти, экспортируемыми Ираком на международные рынки. Любое сокращение объемов станет ударом по второму по величине производителю ОПЕК, отмечает издание.

Brent от TradingView

Россия начала вытеснять Ирак с азиатского рынка: до сих пор не проводилось спотовых закупок иракских Basrah Medium или Basrah Heavy, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен. В результате Ирак начал обсуждать с импортерами предоставление скидок.

В мае Китай нарастил импорт российской сырой нефти на рекордные 55 процентов год к году. Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров, сместив Саудовскую Аравию. Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз.

Ударная волна


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Платон Щукин
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