Амурская прокуратура хочет разжаловать чиновника, подозреваемого в мошенничестве

Обвиненного в продаже районных земель амурского чиновника хотят лишить должности — прокуратура Амурской области направила в совет депутатов представление об отставке главы администрации Благовещенского района Евгения Седых. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, в прокуратуре посчитали нарушением антикоррупционного закона тот факт, что Седых является обвиняемым в превышении с причинением тяжких последствий, но фактически не освобожден от данной должности официально.

Ранее сообщалось, что глава района Евгений Седых в 2020 году продал своему знакомому под сельскохозяйственные нужды участок земли, находящийся в муниципальной собственности, по заниженной цене. Для этого чиновник вынес незаконное постановление, воспользовавшись наделенными полномочиями. По подсчетам следствия, администрации был нанесен ущерб в 49 миллионов рублей.

В настоящий момент уголовное дело рассматривается в суде; по вменяемой статье УК РФ о превышении должностных полномочий Седых грозит до 10 лет лишения свободы. На имущество подсудимого наложен арест для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, в том числе «заморожены» и его банковские счета.

Фигурантом уголовного дела Седых стал в марте текущего года; на время расследования его поместили в изолятор.