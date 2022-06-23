Бельгия заявила о символическом характере статуса кандидата в ЕС для Украины

Премьер Бельгии: предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС носит символический характер

Предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз (ЕС) носит символический характер. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, передает РИА Новости.

«Это важный символический сигнал, но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени», — заключил политик. По его словам, Евросоюз должен показать, что готов взять на себя ответственность, если в странах проведут необходимые реформы.

Ранее Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС и принял соответствующую резолюцию после проведенного голосования.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Рекомендация исполнительного органа содержит условия, которые Киев должен выполнить для членства в объединении.