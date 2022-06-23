Европарламент поддержал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы
Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС
Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС и принял соответствующую резолюцию после проведенного голосования. Трансляция заседания доступна на официальном сайте законодательного и представительного органа.
«Подавляющим большинством резолюция в целом принята», — заявила председатель Европарламента Роберта Метсола сразу после завершения голосования.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план Европейской комиссии по вступлению в Европейский союз. «Ждем зеленый свет, Украина заслужила статус кандидата. Но наша четкая цель — полноценное членство в ЕС. И мы будем готовы начать выполнение плана от Еврокомиссии для начала переговоров об этом», — написал он.