Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Европарламент поддержал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС и принял соответствующую резолюцию после проведенного голосования. Трансляция заседания доступна на официальном сайте законодательного и представительного органа.

«Подавляющим большинством резолюция в целом принята», — заявила председатель Европарламента Роберта Метсола сразу после завершения голосования.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план Европейской комиссии по вступлению в Европейский союз. «Ждем зеленый свет, Украина заслужила статус кандидата. Но наша четкая цель — полноценное членство в ЕС. И мы будем готовы начать выполнение плана от Еврокомиссии для начала переговоров об этом», — написал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали условие перехода к «мирному плану» по Украине
В Кремле рассказали об использовании западного оружия Киевом
Власти Молдавии продлили режим ЧП в стране
Путин встретится с Лукашенко
Кремль ответил на обвинения Запада и Украины в краже зерна
Стало известно о состоянии попавшего в ДТП в Москве депутата Госдумы
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В Кремле заявили о фактически свернутых отношениях с Японией
В Латвии осудили информирование украинских беженцев на русском языке
В России увеличились элитные квартиры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.