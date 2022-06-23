Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка назвала модные юбки на лето 2022 года

Стилистка Элис Кэри назвала теннисные юбки модным трендом лета 2022 года

Фото: Alo Yoga

Модный редактор британской версии журнала Vogue Элис Кэри назвала теннисные юбки новым трендом на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, спрос на упомянутую вещь в мае вырос на 36 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Приобрести ее можно в новых коллекциях таких брендов, как Alo Yoga, Girlfriend Collective, Marysia, Lacoste и Lululemon. Среди прочего плиссированные модели, украшенные тремя полосками, появились в коллаборации модного дома Gucci и Adidas. Вдобавок Miu Miu представил белые вариации мини-юбок с коричневыми ремнями в комбинации с шелковым бельем, выглядывающими из-под пояса, и балетками с гольфами.

Материалы по теме:
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице: как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице:как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
26 января 2022
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021

Журналистка отмечает, что модные инфлюенсеры сочетают такие юбки с джемперами с круглым вырезом, рубашками-поло, а также с низкими кроссовками и белыми носками. Кроме того, эксперт рекомендует стилизовать их с футболками свободного кроя и яркими топами.

В апреле модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, что популярные в 2000-х годах юбки длины макси вновь вернулись в моду в текущем году. Эксперт отметила, что в 2022-ом стали актуальными различные модели данного предмета гардероба, например, классические юбки фасона «карандаш» и «солнце», а также юбки-плиссе с параллельно расположенными складками. Отмечается, что популяризаторами такого вида одежды стали модели Белла Хадид, Эльза Хоск, певица Дженнифер Лопес, дизайнер Виктория Бекхэм и актриса Кира Найтли.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
Медведев сравнил Драги и Шольца с Берлускони и Меркель
Россиянам назвали дешевые железнодорожные направления в июле до тысячи рублей
Москвичей предупредили об аномальной жаре
На Украине был ликвидирован наемник из Чехии
Стилистка назвала модные юбки на лето 2022 года
Вильфанд спрогнозировал приход «безжалостного солнца» в два российских города
Правительство начало борьбу со счетами в долларах и евро
Семья пообедала рыбой и заразилась редчайшей болезнью
Оценены последствия снижения первого взноса по ипотеке в России
Момент ДТП с мотоциклом депутата Госдумы в Москве попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.