Популярные в 2000-х годах юбки вновь вернулись в моду

Who What Wear: популярные в 2000-х годах юбки длины макси вернулись в моду

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, что популярные в 2000-х годах юбки длины макси вновь вернулись в моду в текущем году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт отметила, что в 2022 году стали актуальными различные модели данного предмета гардероба, например классические юбки фасона «карандаш» и «солнце», а также юбки-плиссе с параллельно расположенными складками. Отмечается, что популяризаторами такого вида одежды стали модели Белла Хадид, Эльза Хоск, певица Дженнифер Лопес, дизайнер Виктория Бекхэм и актриса Кира Найтли.

Кроме того, по словам редактора, такие люксовые бренды, как Louis Vuitton, Givenchy, Max Mara, Dior и MIU MIU включили подобные изделия в свои весенне-летние коллекции.

Ранее в апреле балетки, которые были особенно популярны в 2010-х годах, вернулись в моду благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой обуви. Так, люксовый бренд Miu Miu предложил сочетать балетки в бежевых и коричневых оттенках с гольфами и юбками длины миди. В то же время манекенщицы Chanel представили на дефиле легендарные балетки марки, которые модельеры дополнили новыми деталями, такими как браслеты и цепочки.