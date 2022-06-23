Тренер спасла жизнь американской синхронистке во время выступления

Тренер Фуэнтес спасла жизнь американской синхронистке Альварес во время выступления на ЧМ

Синхронистка сборной США Анита Альварес потеряла сознание во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом сообщает As.

По информации источника, инцидент произошел во время финала произвольной программы солисток. Альварес начала тонуть, после чего тренер американской команды Андреа Фуэнтес прыгнула в воду, вытащила спортсменку на поверхность и спасла ей жизнь.

Тренер рассказала, что пыталась позвать спасателей, однако те не проявили должной бдительности. По ее мнению, Альварес потеряла сознание от напряжения. «Две минуты без дыхания… Был момент, когда мне стало по-настоящему страшно, а теперь мы вдвоем смеемся», — подытожила Фуэнтес.

Альварес является членом сборной США с 2016 года. Она представляла команду на Олимпийских играх 2016-го и 2020-го. На счету синхронистки две бронзовые награды на Панамериканских играх.