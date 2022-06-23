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Врачи поставили под сомнение пользу повсеместного употребления поливитаминов

JAMA: прием поливитаминов здоровыми людьми не защитит от развития рака

Фото: Unsplash

Врачи из некоммерческой организации «Северо-Западная медицина» поставили под сомнение пользу повсеместного употребления поливитаминов для здоровья. В частности, они считают, что прием витаминов здоровыми людьми — это пустая трата денег и они не защитят их от развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Выводы опубликованы в Journal of the American Medical Association (JAMA).

В ходе работы специалисты проанализировали данные 84 исследований, и пришли к мнению, что нет достаточного количества доказательств того, что прием поливитаминов может помочь предотвратить заболевания у здоровых взрослых. Также ученые не рекомендуют принимать добавки с бета-каротином из-за повышенного риска развития рака легких, и не советуют использовать добавки с витамином Е, поскольку он не приносит никакой пользы в снижении смертности.

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Вместе с тем медики подчеркивают, что употребление фруктов и овощей связано с сокращением шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака, поэтому многие считают, что извлечение из них ключевых витаминов и минералов будет обладать таким же эффектом. Однако пользу для здоровья можно наблюдать только при сбалансированной диете, так как эти вещества работают синергически, а по отдельности микроэлементы могут действовать в организме иначе.

Тем не менее прием пищевых добавок может иметь результативный эффект на людей с конкретным дефицитом витаминов, например, кальция или витамина D, но делать это следует по назначению врача. Также дополнительный прием микроэлементов необходим беременным женщинам или тем, кто только планирует стать матерью.

Синдром отмены: Россия


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Елена Апазиди
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