Неизвестный украл карту у 83-летней пенсионерки и отправился в «Макдоналдс»

Liverpool Echo: неизвестный потратил с карты страдающей слабоумием пенсионерки 800 фунтов

В Ливерпуле, Великобритания, неизвестный украл банковскую карту у находящейся в доме престарелых пенсионерки и отправился в «Макдоналдс». Об этом сообщает Liverpool Echo.

Сын 83-летней женщины заметил странные транзакции по ее банковской карте. Мужчина насторожился и обратился в банк, а затем в полицию, чтобы выяснить, кто тратит деньги его матери. В ходе расследования стало известно, что сотрудники дома престарелых не имеют отношения к краже карты, и тогда география поиска подозреваемых расширилась.

«Это бессердечное и отвратительное преступление против уязвимой женщины, страдающей слабоумием. Вор нагло использовал украденную банковскую карту более 30 раз, он потратил более 800 фунтов стерлингов (52 тысячи рублей)», — заявил инспектор полиции Эдвард Барр.

Поскольку преступник расплачивался украденной картой в одном из местных «Макдоналдсов», полиция решила проверить камеры видеонаблюдения фастфуд-ресторанов и обнаружила молодого человека, который может быть причастен к краже. Его поиски продолжаются.

Барр заявил о намерении во что бы то ни стало найти виновного.

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