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Захарова прокомментировала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Захарова заявила, что вывод об успехах Киева для статуса кандидата в ЕС шит белыми нитками

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Вывод Еврокомиссии (ЕК) об успехах, достигнутых Киевом для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), шит белыми нитками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировала реакцию ЕК на заявку Украины на членство в ЕС. «Соответствующий раздел документа — наглядный пример беспринципного, избирательного использования Евросоюзом темы защиты прав человека и продвижения демократии. Странам, лояльным Брюсселю, даруется индульгенция на безнаказанное осуществление политики, идущей вразрез с международными правочеловеческими стандартами», — указала она.

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Захарова отметила, что при этом, в отношении России и Китая, Брюссель «применяет методы давления, противоречащие основным нормам международного права». «Откровенно использует тему защиты прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и оправдания односторонних санкций», — подчеркнула представитель МИД.

Дипломат обратила внимание, что Еврокомиссия признает «ограниченные возможности» Киева в сфере защиты и обеспечения прав человека. По ее словам, в документе также содержатся «справедливые и нелицеприятные оценки ситуации с обеспечением свободы СМИ».

«Отдельного упоминания заслуживает пассаж относительно ситуации с обеспечением прав нацменьшинств на Украине. Справедливо признается, что образовательные и языковые права нацменьшинств, а также их представленность в избираемых органах власти на всех уровнях общественной жизни должны быть обеспечены путем полной имплементации рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы. Напомню, что соответствующие рекомендации были сделаны еще в 2019 г. Как известно, никакого движения в эту сторону Киев и не думал предпринимать», — заключила она.

23 июня большинством голосов в Европейском парламенте была принята резолюция о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский союз. После получения статуса кандидата в члены ЕС следует процесс подготовки к вступлению, в рамках которого предполагается сближение законодательства Украины с законодательством Евросоюза.

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Виктория Кондратьева
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