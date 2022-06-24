В Германии назначили уполномоченного по правам русских

Член партии АдГ Шмидт стал уполномоченным по правам русскоязычных в Германии

Член партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в стране. Он собирается бороться с дискриминацией и изоляцией сограждан, говорится в заявлении политика в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кроме того, Шмидт стал соучредителем НКО «Общество по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии» (VADAR). Один из соучредителей организации Ульрих Ойме подчеркнул, что с началом конфликта на Украине русскоязычное население ФРГ все чаще становится жертвами дискриминации, в том числе издевательств, домогательств, угроз, нападений или физического насилия.

«Германия — правовое государство, мы не допустим, чтобы эта дискриминация стала нормой в нашей стране», — заявил Ойме.

Немецкие чиновники также выступают против дискриминации русских на фоне конфликта на Украине. Как заявила представитель правительства Германии Кристиане Хофман, сейчас идет «война не российского населения против Украины, а также не русскоязычного населения в Германии».