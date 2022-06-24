Германия отменит закон об абортах времен Третьего рейха

Кабмин Германии решил отменить закон об абортах, принятый во времена Третьего рейха

Правительство Германии решило отменить закон об абортах, принятый во времена Третьего рейха. Он запрещал врачам предоставлять информацию об абортах. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, по закону немецким врачам разрешалось говорить, что они предлагают прерывание беременности, но им было запрещено давать какие-либо дополнительную информацию о задействованных процедурах. В случае нарушения закона медиков штрафовали.

«Сегодня это время недоверия к женщинам и недоверия к врачам подходит к концу», — сказано в заявлении министра юстиции Марко Бушмана. Согласно принятым изменениям, все уголовные судебные приговоры, вынесенные на основании указанного закона с октября 1990-го, будут отменены, а все текущие судебные разбирательства прекратятся.

На данный момент аборты в Германии запрещены. Однако процедуру можно сделать при определенных обстоятельствах в течение 12 недель после зачатия, например, в случае угрозы здоровью матери или изнасилования.

Ранее сообщалось, что власти Испании захотели разрешить несовершеннолетним девушкам с 16 лет прерывать беременность без необходимости предоставлять согласие родителей. Мадрид также намерен обеспечить, чтобы право на аборт было гарантировано в государственной системе здравоохранения.