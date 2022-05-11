В Испании захотели разрешить аборты несовершеннолетним без согласия родителей

El Pais: власти Испании разрешат девушкам с 16 лет делать аборт без согласия родителей

Власти Испании захотели разрешить несовершеннолетним девушкам с 16 лет прерывать беременность без необходимости предоставлять согласие от родителей. Об этом сообщает El Pais.

По информации издания, соответствующие изменения содержатся в новом законе, который испанское правительство планирует рассмотреть 17 мая. Официальный Мадрид также намерен обеспечить, чтобы право на аборт было гарантировано в государственной системе здравоохранения.

Кроме того, в законе закрепляются сроки, в рамках которых женщина может добровольно прервать беременность. Так, это возможно до 14-й недели. При этом на сроках до 21-й недели аборт возможен по медицинским показаниям. Кроме того, в проекте обозначены другие меры, связанные с женским здоровьем.

Ранее стало известно, что Верховный суд США проголосовал за отмену решения, которое гарантирует право на аборт на федеральном уровне. Соответствующий документ пока не опубликован, ожидается, что это произойдет в ближайшие два месяца. При этом каждый американский штат все равно сможет на законных основаниях разрешать аборты.