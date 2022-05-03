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Верховный суд США проголосовал за отмену права на аборт

Politico: Верховный суд США проголосовал за отмену решения, гарантирующего право на аборт

Фото: Pixabay

Верховный суд США проголосовал за отмену решения, которое гарантирует право на аборт на федеральном уровне. Соответствующее постановление было вынесено по делу Роу против Уэйда 1973 года, пишет издание Politico.

Проект документа под названием «Мнение суда» подготовил судья Самюэль Алито, который утверждает, что решение было «непродуманным и глубоко ошибочным».

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Алито, выражая мнение якобы большинства, заявил, что в результате такого постановления появилось право, которое не фигурирует в американской конституции. «Пора прислушаться к конституции и вернуть вопрос об абортах избранным представителям народа», — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что документ был распространен среди судей 10 февраля, вносились ли в него правки, неизвестно. Пока он не опубликован, решение не может считаться окончательным. Ожидается, что это произойдет в ближайшие два месяцы. При этом каждый штат США все равно сможет на законных основаниях разрешать аборты.

В октябре 2021 года федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман удовлетворил просьбу администрации президента США Джо Байдена и приостановил действие скандального закона об абортах до тех пор, пока его законность оспаривается. Однако сторонники нормативно-правового акта усомнились, что приостановление действия закона распространяется на право граждан обращаться в суд. Апелляционная инстанция посчитала возражения оправданными.

Закон, вступивший в силу в штате Техас 1 сентября, запрещает врачам делать аборты, как только они обнаружат сердцебиение плода, которое можно увидеть на УЗИ уже через шесть недель беременности. Это также распространяется на ситуации, когда беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

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Марина Совина
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