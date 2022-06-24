Кардиолог раскритиковал заявление доктора Мясникова о лекарствах от аритмии

Кардиолог Бойцов раскритиковал заявление доктора Мясникова о препаратах от аритмии

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов отреагировал на заявление доктора Мясникова об опасности препаратов от аритмии. Свою позицию он высказал «Ленте.ру».

Ранее телеведущий рассказал, что препараты от аритмии в некоторых случаях могут провоцировать еще большее развитие болезни. «Всегда, когда мы сталкиваемся с аритмией, доставляющей человеку неудобства, мы говорим, что лучше не принимать противоаритмические лекарства, а стараться удержать нормальный синусовый ритм», — объяснил доктор. Он добавил, что в случае, если пациент не чувствует никаких неудобств из-за нарушения частоты сердцебиения, никаких препаратов пить не нужно.

Комментируя это утверждение, Бойцов указал, что бессимптомные аритмии нередко могут быть крайне опасны для жизни. «Призыв к отказу от антиаритмической терапии в тех случаях, когда ощущаемых пациентом симптомов нет, представляется столь же безответственным, как и самолечение антиаритмическими препаратами», — раскритиковал специалист.

Кардиолог согласился, что в редких случаях антиаритмические препараты могут вызвать усугубление тяжести течения аритмии. При этом он отметил, что многообразие форм аритмий, широкий спектр их клинических проявлений и разная степень влияния на прогноз здоровья и жизни указывают лишь на то, что решение о необходимости лечения с использованием противоаритмических препаратов должно приниматься квалифицированным врачом-кардиологом или терапевтом.