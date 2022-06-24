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Вор попытался похитить 550 рублей пожертвований и поплатился за это жизнью

Daily Mail: мужчина попытался украсть из кафе ящик с пожертвованиями и поплатился жизнью

Фото: unsplash

Преступник вломился в кафе в австралийском городе Джелонг, попытался похитить ящик с пожертвованиями и поплатился за это жизнью. Об этом сообщает Daily Mail.

48-летний житель пригорода Джелонга проник в кафе в пять часов утра в понедельник, 20 июня. Злоумышленник хотел украсть ящик с пожертвованиями, однако его заметил один из местных жителей и набросился на взломщика с бейсбольной битой. В результате нападения вор получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Прибывшая на место полиция обнаружила, что витрина кафе разбита, а около нее валяется ящик с пожертвованиями. Выяснилось, что в нем было всего 15 австралийских долларов (около 550 рублей).

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«Нам необходимо полностью расследовать произошедшее, учитывая угрожающие жизни травмы госпитализированного мужчины», — заявили в полиции до гибели грабителя.

Позже вор скончался в больнице. Следователи допросили избившего преступника 31-летнего местного жителя и пока отпустили его. В полиции отметили, что еще рано говорить, понесет ли он какое-либо наказание, так как для установления всех фактов происшествия требуется дополнительное расследование.

Ранее сообщалось, что автомобиль раздавил молодого отца из валлийского города Блайнавон, который пытался украсть каталитический конвертер ради оплаты судебных издержек по делу о порядке общения с детьми. Коронер постановил, что смерть валлийца наступила в результате несчастного случая: домкрат отказал, и автомобиль раздавил вора.

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Алиса Дмитриева
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