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Мужчина погиб при попытке украсть запчасти автомобиля ради детей

Молодой отец погиб при попытке похитить запчасти с автомобиля BMW ради детей в Уэльсе
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Фото: Google Maps

Автомобиль раздавил молодого отца из валлийского города Блайнавон, который пытался украсть каталитический конвертер ради оплаты судебных издержек по делу о порядке общения с детьми. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Перед походом на дело 25-летний Дэниел Стивенс сказал другу по имени Аарон Годфри, что намерен похитить каталитический конвертер с увиденного им автомобиля BMW и продать его за 500 фунтов (50,2 тысячи рублей). Вырученные от продажи запчасти деньги мужчина собирался потратить на оплату судебных издержек — он судился с бывшей женой за возможность больше времени проводить с их тремя общими детьми.

Годфри пытался отговорить валлийца от совершения преступления, но безуспешно. Утром владелец автомобиля Рассел Селдон собирался поехать на работу. Он подошел к машине и увидел торчащие из-под днища ноги. Селдон окликнул лежавшего под автомобилем человека, но тот не отозвался. Владелец BMW обнаружил, что он мертв, и вызвал полицию.

Сотрудница правоохранительных органов Лея Джеффрис рассказала, что, когда приехала на место происшествия, тело Стивенса уже остыло. Его грудь, лицо и шея были раздавлены автомобилем. Рядом с телом полиция обнаружила фонарик и домкрат. Стивенса опознали по татуировкам и отпечаткам пальцев.

Коронер постановил, что смерть валлийца наступила в результате несчастного случая: домкрат отказал, и автомобиль раздавил вора.

Ранее сообщалось, что мужчина в американском городе Анахайм, штат Калифорния, погиб при попытке похитить запчасти выхлопной системы автомобиля. По всей видимости, мужчина поднял машину домкратом и пытался украсть каталитический конвертер, однако домкрат сломался, и автомобиль раздавил грабителя.

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