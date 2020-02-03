Похититель запчастей погиб под упавшим на него автомобилем

Житель английского города Суиндон, графство Уилтшир, пытался украсть из находившегося в автосервисе автомобиля каталитический нейтрализатор, но машина упала с домкрата и задавила его. Об этом сообщает издание The Mirror.

В ночь на 15 ноября 2019 года 38-летний Гэри Грей (Gary Gray) проник в помещение автосервиса, поднял домкратом автомобиль Vauxhall Astra и залез под днище автомобиля, чтобы снять с него каталитический нейтрализатор. Предположительно, он собирался украсть запчасть с целью перепродажи: мужчина мог выручить за нее 60 фунтов (4,9 тысячи рублей).

Когда Грей снимал деталь, автомобиль съехал с домкрата и задавил грабителя. В результате Грей задохнулся.

Утром сотрудник автосервиса Вильфредо Фернандес (Vilfredo Fernandes) обнаружил торчащие из-под машины ноги. Возле переднего колеса автомобиля лежал черный домкрат. Фернандес вызвал скорую помощь. Врачи констатировали смерть Грея.

Позже в ходе расследования гибели злоумышленника менеджер автосервиса сообщил, что оставляет автомобили с включенной нейтральной передачей и с неактивированным стояночным тормозом, чтобы не портить тормоза. Предположительно, это стало причиной того, что машина съехала с домкрата и придавила Грея.

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