Вор поскользнулся на льду и сломал ногу во время кражи

Вор в американском городе Линкольн поскользнулся на льду и сломал ногу во время кражи. Об этом сообщает издание ABC 8.

В ночь на вторник, 21 января, 18-летняя местная жительница сообщила в полицию, что она увидела, как двое ее знакомых, мужчина и женщина, выносили вещи из ее квартиры.

Злоумышленник поскользнулся на льду и упал с украденным из квартиры телевизором в руках. Он закричал, что сломал ногу. Затем подозреваемые забрались в грузовик и скрылись с места преступления до прибытия полиции.

Позже из местной больницы в полицию сообщили, что к ним поступил пациент со сломанной ногой. Сотрудники правоохранительных органов установили, что это подозреваемый в краже. Из-за серьезной травмы его оставили в больнице.

Его предполагаемая сообщница, которую полиция идентифицировала как Шерри Л. Гомес (Sherry L. Gomez), была арестована по подозрению в совершении преступления.

Украденные телевизор, кошелек с наличностью и телефон полицейские нашли в грузовике подозреваемых, припаркованном возле больницы.

Ранее сообщалось, что полицейские в городе Виндзор, Канада, арестовали воровку после того, как она села в полицейский автомобиль. Полицейский в автомобиле без опознавательных знаков прибыл к торговому центру и ждал, пока из него выйдет воровка, женщина направилась прямиком к его машине, перепутав ее со своей.

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