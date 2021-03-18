Автомобиль раздавил пытавшегося похитить запчасти грабителя

Мужчина в американском городе Анахайм, штат Калифорния, погиб при попытке похитить запчасти выхлопной системы автомобиля. Об этом сообщает сайт телеканала WNCT 9.

По всей видимости, мужчина поднял автомобиль домкратом и пытался украсть каталитический конвертер. В этот момент домкрат отказал, и автомобиль раздавил грабителя. Мужчина погиб.

В полиции сообщили, что автомобиль принадлежал одной из местных организаций. Сотрудник этой компании нашел тело похитителя запчастей под машиной.

Шон Харп (Sean Harp), который работает в этом же здании, пришел в офис в шесть часов утра, когда мужчина сообщил ему, что нашел труп под автомобилем Toyota Prius. Они вызвали спасателей. Харп рассказал, что из-под машины торчали ноги погибшего.

Как долго тело похитителя пролежало под машиной, неизвестно. Его личность до сих пор не установлена.

По словам Харпа, домкрат не был закреплен должным образом. За последние недели в здании уже происходило несколько похищений каталитических конвертеров.

Владелец авторемонтной мастерской, которая находится недалеко от места происшествия, также сообщил о недавних кражах из его магазина.

Каталитические конвертеры представляют интерес для преступников, так как в них содержатся драгметаллы, которые можно извлечь и продать.

Ранее сообщалось, что житель английского города Суиндон, графство Уилтшир, пытался украсть из находившегося в автосервисе автомобиля каталитический нейтрализатор, но машина упала с домкрата и задавила его.