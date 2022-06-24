Врач рассказала россиянам об опасных последствиях летней бессонницы

Спортивный врач Пурига: систематическое недосыпание наносит огромный вред организму

Кандидат медицинских наук и спортивный врач Александра Пурига рассказала об опасных последствиях летней бессонницы у россиян. В своем Telegram-канале «KCH-Health» она объяснила причину проблем со сном в летний период и сообщила, к чему может привести постоянный недосып.

Врач отмечает, что для полноценного ночного восстановления необходим гормон «мелатонин», который вырабатывается только в полной темноте. В летне-весенний период, когда темнеет слишком поздно, а рассветает слишком рано, этот гормон не синтезируется в полной мере, поэтому многие люди страдают от нарушений сна. Так, именно это и становится основной причиной летней бессонницы у большинства людей. Специалист также отметила, что в некоторых случаях проблемы со сном могут усугубиться и стать хроническими. «Чаще страдают те, у кого сон очень чуткий. Острая бессонница (длится до двух месяцев) может перейти в хроническую форму», — сообщила Пурига.

По словам эксперта, систематическое недосыпание наносит огромный вред организму, он начинает работать на износ, снижаются работоспособность и концентрация, повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, по словам врача, если гормон сна мелатонин не вырабатывается, то нарушается цепочка половых гормонов, от которых зависит общий жизненный тонус и настроение в первой половине дня.

До этого сомнолог перечислила россиянам правила легкого засыпания. Она порекомендовала проветривать комнату, совершать прогулки и отключать гаджеты перед сном.