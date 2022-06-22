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Сомнолог перечислила россиянам правила легкого засыпания

Сомнолог Вязова посоветовала отказаться от гаджетов за два часа до сна

Фото: Shutterstock

Врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Наталья Вязова перечислила россиянам правила легкого засыпания. В пресс-релизе, который оказался в распоряжении «Ленты.ру», она объяснила, как обустроить спальню и что есть перед сном для качественного ночного отдыха.

Сомнолог отмечает, что, чтобы спать крепче, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, Вязова рекомендует обратить внимание на питание. Она уверена, что, отказавшись от плотного ужина, можно положительно повлиять на качество сна: «Рекомендуется ужинать до 19:00, в более позднее время лучше ограничиться легким перекусом». Кроме того, врач не советует употреблять тонизирующие напитки, такие как кофе или чай вечером. «При желании их можно заменить на травяной настой», — предложила она.

Во-вторых, Вязова советует совершать пешие прогулки по вечерам и отказаться от гаджетов и просмотра телевизора за два часа до сна. По ее мнению, это позволит подготовиться к ночи и успокоить нервную систему.

В-третьих, сомнолог рекомендует всем, кто имеет проблемы со сном, грамотно обустроить свою спальню, начав с регулировки температуры. «В идеале температура в комнате должна быть в пределах 20–22 градусов Цельсия. При такой температуре тело полноценно расслабляется и процесс засыпания улучшается», — объяснила она и посоветовала проветривать комнату перед сном.

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Освещение в спальне, по мнению Вязовой, тоже играет важную роль как для засыпания, так и для качества сна. Перед сном она посоветовала всегда выключать свет и закрывать окна плотными шторами или жалюзи. Для еще более комфортного сна эксперт рекомендует выбирать постельное белье из натуральных тканей и покупать невысокую подушку, чтобы во время сна позвоночник находился в прямом положении.

До этого профессор назвал пугающие последствия бессонницы. По его словам, это увеличивает риск развития заболеваний и делает человека агрессивным.

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Елена Матвиенко
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