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Профессор назвал пугающие последствия бессонницы

Профессор Колин Эспи рассказал, что бессонница делает людей агрессивными

Фото: Victoria Heath / Unsplash

Профессор медицины сна и доктор медицинских наук Колин Эспи назвал пугающие последствия бессонницы. О том, чем грозит регулярный недосып, эксперт рассказал в интервью изданию Eat this, Not That.

Доктор Эспи объяснил, что плохой сон сам по себе может увеличить риски человека заболеть чем-нибудь. По его словам, рано или поздно каждый сталкивается с недосыпом и понимает, как отсутствие качественного ночного отдыха сказывается на самочувствии.

«Наиболее распространенные эффекты, которые мы испытываем, когда у нас плохой сон, — это усталость и сонливость, — говорит врач. — Также невыспавшиеся люди становятся агрессивными и могут срываться, например, на коллег».

Эксперт добавил, что плохой сон ночью или его отсутствие вызывают усталость, неспособность концентрироваться на долгое время и ясно мыслить.

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По словам Эспи, нарушение сна может усугубить течение хронических болезней, психические или психологические расстройства, а также обострить состояние больных диабетом и ожирением. У людей с бессонницей, утверждает он, в два раза выше риск развития депрессии.

Для того, чтобы наладить сон, профессор призвал разобраться в причинах ночного бодрствования. Эксперт отметил, что, как это ни парадоксально, но мысли о бессоннице сами по себе часто не дают уснуть. Беспокойство об этом может вызвать чувство отчаяния и волнения о том, что нужно собраться и как-то пережить следующий день после очередного ночного бдения, предупредил он.

«К другим факторам, способствующим плохому ночному отдыху, относятся привычки, образ жизни, злоупотребление кофеином и никотином, стресс, воздействие яркого света синего спектра при использовании смартфона или просмотре телевизора перед сном или даже частый и длительный дневной сон», — отмечает профессор.

Колин Эспи добавил, что есть работающие способы справиться с бессонницей. «Во-первых, попробуйте установить график сна, ограничьте потребление кофеина и уменьшите воздействие света и света синего спектра перед сном, — советует врач. — Если проблемы со сном сохраняются, и вы испытываете раздражительность, набираете вес или постоянно чувствуете усталость, требуется консультация специалиста».

Ранее эксперт по сну одобрила лайфхак из TikTok для засыпания за две минуты. Она порекомендовал массировать точку на запястье — посредине, с внутренней стороны, прямо под ладонью.

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Вера Владзиевская
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