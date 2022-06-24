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Блогерша показала действенный способ очистить потемневшую обувь

TikTok-блогерша очистила потемневшую подошву обуви Birkenstock наждачной бумагой

Кадр: @walkritepg

Блогерша показала действенный способ очистить потемневшую подошву обуви и прославилась в соцсетях. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом walkritepg решила вернуть товарный вид сандалиям бренда Birkenstock, которые выполнены из пробкового дерева, замши и джута. На первых кадрах видео она протерла кожаные ремешки тряпкой из микрофибры, предварительно смоченной средством Foam Tex.

Затем эксперт приступила к очистке внутренней части обуви. Так, женщина отшлифовала стельку мелкозернистой наждачной бумагой, восстановив исходный цвет материала. В завершение она нанесла на сандалии пробковый герметик, чтобы сделать подошву водонепроницаемой и продлить срок эксплуатации обуви.

Зрители поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях под видео, которое набрало десятки тысяч просмотров на платформе. «Я в шоке, никогда бы не додумалась», «А я уже собиралась выбросить их, спасибо!», «Просто лучшая!», «Спасибо, гениальный способ», «Благодарю за действенный совет», — высказывались они.

В мае австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла быстрый и действенный способ очистить белую обувь. На примере собственных кед жительница города Перт показала лайфхак, который позволит вернуть белизну обуви с помощью щетки и зубной пасты. На размещенных кадрах видно, что она втирает пасту в кроссовки, в том числе на внутреннюю часть языка и шнурки. После этого автор видео убирает остатки средства влажной тканевой салфеткой и демонстрирует результат.

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Карина Черных
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